शिमला नगर निगम ने तैयार की 291 मकान मालिकों की लिस्ट, बकाया न देने पर कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला ने बकाया राशि की रिकवरी के लिए सख्त रुख अपनाते हुए 291 भवन मालिकों की सूची तैयार की है। इनसे बकाया वसूली के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे।

निगम आयुक्त सचिन कंवल की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिकवरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति के सुपरवाइजर को क्षेत्रवार बकायेदारों का मामला उठाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में तय किया कि निगम में कार्यरत समिति के सुपरवाइजर अब नई आइडी जनरेट कर सकेंगे। निगम का लक्ष्य है कि कोई भी भवन या प्रतिष्ठान कूड़ा उठाने की सुविधा से बाहर न रहे और सभी उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क की वसूली हो सके।

नगर निगम 50 हजार से अधिक आइडी से कूड़ा उठाने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसके एवज में भवन मालिकों और अन्य उपभोक्ताओं से मासिक शुल्क भी लिया जाता है। राजस्व वसूली में भी होगा सुधार निगम का मानना है कि आइडी व्यवस्था को मजबूत करने से कूड़ा उठाने की निगरानी के साथ राजस्व वसूली में भी सुधार होगा। बैठक में समिति के सुपरवाइजरों के तबादले को लेकर भी अहम फैसला लिया गया।

जरूरत के अनुसार सुपरवाइजरों का आपस में तबादला किया जा सकेगा। आयुक्त ने निर्देश दिए कि बकाया राशि की वसूली को लंबित न रखा जाए। संबंधित विभागों से समन्वय कर बकायेदारों पर कार्रवाई की जाए। नगर निगम हर माह एक करोड़ रुपये सैहब सोसायटी के कर्मचारियों को मानदेय के रुप में देती है।

सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन उधर, सोलन शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को एसडीएम नीरजा शर्मा की अध्यक्षता में प्रशासन की टीम ने सोलन बाईपास से चंबाघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे से अवैध रेहड़ी-फड़ी और सरकारी जगह पर किए कब्जों को बैकहो लोडर की मदद से हटाया गया। टीम ने लोगों को सरकारी जमीन और सड़क किनारे की जगह खाली रखने के निर्देश भी दिए।