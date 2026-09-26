शिमला में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, पंथाघाटी और ईदगाह में ध्वस्त होंगे 4 ढांचे; 19 मामलों में सुनवाई

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण से जुड़े 19 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें चार मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें दो मामलों में पंथाघाटी और ईदगाह में नगर निगम की जमीन पर बनाए गए शौचालयों को हटाने के निर्देश दिए हैं।



छोटा शिमला में दो भवन मालिकों की ओर से स्वीकृत नक्शे के विपरीत छत को आगे बढ़ाकर किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी तोड़ने के आदेश दिए गए हैं।



आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंथाघाटी में नगर निगम की जमीन पर शौचालय बनाने का मामला सामने आया। भवन मालिक की ओर से निगम की भूमि पर किए गए इस निर्माण को अवैध पाते हुए कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दिए।



इसी तरह ईदगाह क्षेत्र में भी एक निजी भवन मालिक ने नगर निगम की जमीन पर शौचालय बना दिया था। इस मामले में भी आयुक्त कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

अवैध निर्माण हटाने का आदेश आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंथाघाटी में नगर निगम की जमीन पर शौचालय बनाने का मामला सामने आया। भवन मालिक की ओर से निगम की भूमि पर किए गए इस निर्माण को अवैध पाते हुए कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दिए।