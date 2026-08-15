नगर निगम शिमला का बड़ा फैसला, 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने से पहले कारोबारियों से ली जाएगी राय

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला की करीब 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को लेकर अब कारोबारियों से राय ली जाएगी।

निगम की ओर से प्रस्तावित लीज को लेकर कारोबारियों ने सहमति तो जताई है, लेकिन दुकानों के रेट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस संबंध में कारोबारियों के साथ बैठक बुलाई थी। बैठक में पुरानी दुकानों और अन्य संपत्तियों के लिए तय किए जाने वाले लीज रेट को लेकर चर्चा हुई। कारोबारियों ने कहा कि अलग-अलग स्थानों और दुकानों की स्थिति के आधार पर रेट को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

इसके लिए पहले कारोबारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी और उनकी राय जानी जाएगी। कारोबारियों से सुझाव लेने के बाद नगर निगम प्रशासन के साथ दोबारा बैठक होगी। इसमें लीज की अवधि के साथ-साथ रेट और अन्य शर्तों पर अंतिम रूप से चर्चा की जाएगी। निगम का उद्देश्य अपनी संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ राजस्व बढ़ाना भी है।