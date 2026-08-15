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नगर निगम शिमला का बड़ा फैसला, 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने से पहले कारोबारियों से ली जाएगी राय

By Chaitanya Thakur Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 08:45 AM (IST)

शिमला नगर निगम की 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव पर कारोबारियों ने सहमति जताई है, लेकिन लीज रेट को लेकर असमंजस है।

शिमला नगर निगम (फाइल फोटो)

शिमला नगर निगम (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शिमला नगर निगम की 1300 संपत्तियों को लीज पर देने का प्रस्ताव।

  2. कारोबारी 99 साल की लीज पॉलिसी से सहमत, दरों पर असमंजस।

  3. मेयर सुरेंद्र चौहान ने कारोबारियों से ली राय, अंतिम निर्णय जल्द।

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला की करीब 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को लेकर अब कारोबारियों से राय ली जाएगी।

निगम की ओर से प्रस्तावित लीज को लेकर कारोबारियों ने सहमति तो जताई है, लेकिन दुकानों के रेट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस संबंध में कारोबारियों के साथ बैठक बुलाई थी। बैठक में पुरानी दुकानों और अन्य संपत्तियों के लिए तय किए जाने वाले लीज रेट को लेकर चर्चा हुई। कारोबारियों ने कहा कि अलग-अलग स्थानों और दुकानों की स्थिति के आधार पर रेट को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

इसके लिए पहले कारोबारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी और उनकी राय जानी जाएगी। कारोबारियों से सुझाव लेने के बाद नगर निगम प्रशासन के साथ दोबारा बैठक होगी। इसमें लीज की अवधि के साथ-साथ रेट और अन्य शर्तों पर अंतिम रूप से चर्चा की जाएगी। निगम का उद्देश्य अपनी संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ राजस्व बढ़ाना भी है।

नगर निगम की करीब 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले कारोबारियों की आपत्तियों और सुझावों को शामिल किया जाएगा। रेट तय होने के बाद ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी।