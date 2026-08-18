शिमला में आफत की बारिश: टुटू में भूस्खलन से खतरे में कई भवन, एक शेड हुआ क्षतिग्रस्त
शिमला के टूटू चौक में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे एक शेड और शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए तथा कई अन्य भवन खतरे में आ गए। स्थानीय लोगों ने पानी की खराब निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए।
HighLights
टूटू चौक में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन।
एक शेड और शौचालय क्षतिग्रस्त, कई भवन खतरे में।
स्थानीय लोगों ने खराब निकासी व्यवस्था पर उठाए सवाल।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद उपनगर टूटू चौक में हालात बिगड़ गए। चौक से आया बारिश का पानी भूस्खलन का कारण बना और मलबा रिहायशी क्षेत्र की ओर पहुंच गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक शेड व शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, थ लगते अन्य भवन खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने पानी की उचित निकासी व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है।
प्रभावित स्थानीय निवासी बलबीर कौर का पशुओं के चारे के लिए बनाया गया शेड, और शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया। शेड में लकड़ी, घास और मवेशियों से जुड़ा सामान रखा था, जो मलबे की चपेट में आकर खराब हो गया। वहीं शौचालय पूरी तरह मलबे से दब गया है।
चौक का पानी घर की तरफ मुड़ने से नुकसान
बलबीर कौर का आरोप है कि टुटू चौक का पूरा पानी उनके घर की ओर आ रहा है। उनका कहना है कि रास्ते के निर्माण के दौरान पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब बारिश के दौरान पानी का बहाव सीधे रिहायशी क्षेत्र की तरफ आने से खतरा बढ़ गया है।
मकान को भी खतरा बना
बलबीर कौर ने कहा कि यहां पेड़ के साथ-साथ मकान को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और नालियों को ठीक करवाने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो।