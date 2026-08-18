शिमला में आफत की बारिश: टुटू में भूस्खलन से खतरे में कई भवन, एक शेड हुआ क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद उपनगर टूटू चौक में हालात बिगड़ गए। चौक से आया बारिश का पानी भूस्खलन का कारण बना और मलबा रिहायशी क्षेत्र की ओर पहुंच गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक शेड व शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, थ लगते अन्य भवन खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने पानी की उचित निकासी व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है।



प्रभावित स्थानीय निवासी बलबीर कौर का पशुओं के चारे के लिए बनाया गया शेड, और शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया। शेड में लकड़ी, घास और मवेशियों से जुड़ा सामान रखा था, जो मलबे की चपेट में आकर खराब हो गया। वहीं शौचालय पूरी तरह मलबे से दब गया है।

चौक का पानी घर की तरफ मुड़ने से नुकसान बलबीर कौर का आरोप है कि टुटू चौक का पूरा पानी उनके घर की ओर आ रहा है। उनका कहना है कि रास्ते के निर्माण के दौरान पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब बारिश के दौरान पानी का बहाव सीधे रिहायशी क्षेत्र की तरफ आने से खतरा बढ़ गया है।