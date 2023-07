Shimla Landslide: परवाणू शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे वाहन

परवाणू शिमला नेशनल हाईवे पर दतयार के समीप शुक्रवार दोपहर कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ों से ढेर सारा मलबा सड़कों पर गिर रहा है और उसी जगह से कुछ कारें गुजर रही है। जो कि मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बची है।

परवाणू शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे वाहन

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। इस साल भी पहाड़ों से गिरे मलबे और पत्थरों ने सड़कों के किनारे खड़े कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली और तूफान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से गिरा मलबा वहीं परवाणू शिमला नेशनल हाईवे पर दतयार के समीप शुक्रवार दोपहर कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ों से ढेर सारा मलबा सड़कों पर गिर रहा है और उसी जगह से कुछ कारें गुजर रही है। जो कि मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बची है। देखा जा सकता है कि पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं और इसी के बीच वहां से कारें गुजर रही थी।

