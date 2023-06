Shimla Rain: हिमाचल के शिमला में भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; जानें मौसम का पूरा अपडेट

शिमला, जागरण डिजिटल डेस्क। Himachal Monsoon Rain हिमाचल में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी रुक-रुक कर बारिश जारी है। मंगलवार की दोपहर हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला (Shimla) में जमकर बादल बरसे। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं, इस दौरान पर्यटकों के आने का दौर भी जारी रहा।

हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ काफी नाजुक रहने वाले हैं। आईएमडी (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं, आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कल (बुधवार) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Shimla in Himachal Pradesh continues to receive heavy rainfall.

As per IMD, there is a possibility of rain for the next 5 days. Heavy rain alert continues at some places. An orange alert has been issued for today and a yellow alert for tomorrow. pic.twitter.com/wTFwQ24zOV