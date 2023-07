Shimla: हिमाचल सूचना आयोग के निर्णय को HC ने किया रद, कहा- जवाब देने के लिए डॉक्टर को नहीं किया जा सकता मजबूर

डॉक्टरों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत राय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े एक मामले में दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने डॉक्टर सुखजीत सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्णय को रद कर दिया।

सूचना आयोग के निर्णय को HC ने किया रद, जवाब देने के लिए डॉक्टर को नहीं किया जा सकता मजबूर

शिमला, विधि संवाददाता : डॉक्टरों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत राय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े एक मामले में दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने डॉक्टर सुखजीत सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्णय को रद कर दिया। हिमाचल सूचना आयोग ने प्रार्थी को मेडिकल ओपिनियन न देने पर 15000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा सूचना देने के साथ आयोग ने तीन हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। सात दिसंबर, 2018 को सोमदत्त ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत डाक्टर की राय मांगी थी। सोमदत्त ने अपने बेटे की बीमारी का कारण पूछा था। प्रार्थी डॉक्टर से पूछा था कि क्या उसके बेटे की बीमारी कम सोने के कारण है या नहीं। डाॅक्टर पर लगाया था जुर्माना जनसूचना अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट होकर अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को बिना सुने ही अपील का निपटारा कर दिया। इसके विरुद्ध प्रार्थी सोमदत्त ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष चुनौती दी। राज्य सूचना आयोग ने सोमदत्त की अपील को स्वीकार करते हुए सूचना देने के आदेश के साथ डाॅक्टर पर जुर्माना लगाया था। राज्य सूचना आयोग के इस निर्णय को हाई-कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। सूचना आयोग के निर्णय को किया निरस्त कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि राज्य सूचना आयोग ने अपना फैसला बिना सोचे समझे दिया है। यह निर्णय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रविधानों के विपरीत है। दलील दी गई थी कि डाॅक्टर को किसी बीमारी के कारणों पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राय देना सूचना के अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्णय को निरस्त कर दिया।

