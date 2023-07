Shimla: वन्य प्राणी विंग में लगाए जाएंगे फलदार पौधे, गांव की खेती बचेगी और शहर में कम होंगे जानवर के हमले

Shimla News शिमला में मजाठल वाइल्ड सेंचुरी में आने वाले दिनों में 36300 पौधे रोपे जाएंगे। 330 हैक्टेयर की वन भूमि पर ये पौधे रोपे जाएंगे। इसमें कुछ पौधों का नए तरीके से रख रखाव किया जाएगा ताकि सेंचुरी में रह रहे जानवरों को भी खाने के लिए प्राकृतिक फल मिल सकें। वर्ष 2020 में वन्य प्राणी विंग ने कुफरी जू में पौधारोपण किया गया था।

वन्य प्राणी विंग में लगाए जाएंगे फलदार पौधे, गांव की खेती बचेगी और शहर में कम होंगे जानवर के हमले

शिमला, जागरण संवाददाता। राजधानी शिमला में वन्य प्राणी विंग के तहत आने वाली मजाठल वाइल्ड सेंचुरी में आने वाले दिनों में 36,300 पौधे रोपे जाएंगे। इसमें इस बार अधिकतर पौधे फलदार पौधे होंगे। इसमें अमरुद के पौधे, जामुन के पौधे, बान (ओक) के पौधे भी शामिल होंगे। वन्य प्राणी विंग पहली बार किसी सेंचुरी में फलदार पौधों को लगाने का काम कर रहा है। मजाठल वाइल्ड सेंचुरी में इससे पहले जितने भी पौधे थे, वह सिर्फ सामान्य पौधे थे। 330 हैक्टेयर की वन भूमि में रोपे जाएंगे पौधे मजाठल वाइल्ड सेंचुरी में 330 हैक्टेयर की वन भूमि पर ये पौधे रोपे जाएंगे। इसमें कुछ पौधों का नए तरीके से रख रखाव किया जाएगा, ताकि सेंचुरी में रह रहे जानवरों को भी खाने के लिए प्राकृतिक फल मिल सकें। इसके अलावा, वहां पर रह रहे जानवरों (बंदरों) को खाना जंगल में मिलेगा तो शहर में आने से इन्हें रोक जा सकेगा। वन्य प्राणी विंग ने इसके अलावा किसी भी वाइल्ड सेंचुरी में पौधे नहीं रोपे हैं। जानवर नहीं करेंगे शहर की तरफ पलायन वर्ष 2020 में वन्य प्राणी विंग ने कुफरी जू में पौधारोपण किया गया था। हालांकि, वाइल्ड सेंचुरियों में कम ही पौधारोपण होता है। वन्य प्राणी विंग के वन मंडल अधिकारी एन रविशंकर का कहना है कि मजाठल में आने वाले दिनों में जल्द ही फलदार पौधे लगाने का काम शुरू होगा। इसकी तैयारियां वन विभाग ने शुरु कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इन पौधों में ज्यादातर फलों के पौधे हैं। फलों को लगाने का मकसद वहां पर रह रहे जानवरों को जंगल में खाना मुहैया करवाना है। इससे इनका शहर की तरफ को पलायन रोका जा सकेगा। इसके साथ ही गांव में खेती को भी बचाया जा सकेगा।

Edited By: Aysha Sheikh