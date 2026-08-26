शिमला में मिठाई की चाशनी में मिला कॉकरोच, खाद्य विभाग की छापेमारी में 2 क्विंटल मिठाई नष्ट

जागरण संवाददाता, शिमला। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने मंगलवार को बालूगंज बाजार में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त डॉ. विजया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था की जांच की। कमियां पाए जाने पर विभाग ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान एक मिठाई प्रतिष्ठान में गुलाब जामुन की चाशनी में काकरोच पाए गए।

खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाने पर करीब दो क्विंटल मिठाई को नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रयोगशाला में भेजे गए सैंपल विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए कुल सात सैंपल भी लिए। इनमें कलर्ड रसगुल्ला, बर्फी, मिल्क केक, घी सहित अन्य मिठाइयों के नमूने शामिल हैं। सभी सैंपलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त डा. विजया ने खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआइ के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी कि मिठाई में केवल अनुमत खाद्य रंगों का ही निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बढ़ी निगरानी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी है। विभाग की टीम ने मंगलवार को सोलन शहर की विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के चार सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया है।