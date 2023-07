Shimla: पहले नाबालिग को किया अगवा, चलते ट्रक में रातभर करते रहे दुष्कर्म; जैसै-तैसे जान बचाकर भागी पीड़िता

राजधानी में नाबालिग से ट्रक में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसमें युवती के साथ ट्रक में दुष्कर्म किया गया है। ट्रक जब एक स्टेशन पर रुका तो पीड़िता आरोपियों के चुंगल से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

पहले नाबालिग को किया अगवा, चलते ट्रक में रातभर करते रहे दुष्कर्म; जैसै-तैसे जान बचाकर भागी पीड़िता

शिमला, जागरण संवाददाता। राजधानी में नाबालिग से ट्रक में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसमें युवती के साथ ट्रक में दुष्कर्म किया गया है। ट्रक जब एक स्टेशन पर रुका, तो पीड़िता आरोपियों के चुंगल से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दोपहर को किया अगवा घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इस सिलसिले में पुलिस ने जुब्बल पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय पीड़िता रोहड़ू से जुब्बल आ रही थी। मंगलवार दोपहर बाद 3 बजे जब पीड़िता शैरी नाला के पास पहुंची तो एक ट्रक वहां रुका और दो लोग उसे जबरदस्ती ट्रक में ले गए। बताई आपबीती इसके साथ ट्रक में ही शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन बुधवार की सुबह जब ड्राइवर और कंडक्टर ने शालाघाट के समीप ट्रक रोका, तो पीड़िता वहां से भाग गई और पुलिस स्टेशन अर्की पहुंच गई। यहां पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज पूरा मामला जुब्बल थाना क्षेत्र का था तो अर्की पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई और जुब्बल पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। पीड़िता की तहरीर पर जुब्बल थाना में आईपीसी की धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। जुब्बल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की धड़पक्कड़ की जा रही है।

Edited By: Nidhi Vinodiya