Shimla: यूसीसी को कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह का समर्थन, कहा- चुनाव से पहले केंद्र क्यों कर रहा प्रचार

यूसीसी को कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह का समर्थन, कहा- चुनाव से पहले केंद्र क्यों कर रहा प्रचार

शिमला, जागरण संवाददाता: हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के कानून के समर्थन करते हुए, इसके समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चुनाव के पहले क्यों कर रही प्रचार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार चला रही है। इस कानून को लागू करने से उन्हें कौन रोक रहा है। आज चुनाव के कुछ महीने पहले इसका प्रपोगंडा क्यों किया जा रहा है । उनकी इस पोस्ट के बाद राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। राजनीतिकरण का सीधा विरोध उन्होंने कानून को सही ठहराते हुए इसके समय पर उठाया है। उनका कहना है कि देश की जरूरत है , इसे लाना चाहिए लेकिन चुनावों के समय को लेकर जो हल्ला किया जा रहा है। ये पूरी रुप से राजनीति है । इस पर राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता । राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले भी केंद्र सरकार के कई कानूनों को सही ठहरा चुके हैं। वह इनकी राजनीतिकरण का सीधा विरोध कर रहे हैं । 2014 से यूसीसी की बात करती आ रही केंद्र सरकार उनका कहना है कि जब कोई पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हो तो उसे कानून लाने से कोई नहीं रोक सकता है । 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। 2014 में भाजपा की सरकार बनी , तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। बता दें कि देश में पिछले कुछ दिनों से इस पर जोरदार चर्चा हो रही है। जुटने लगे विपक्षी दल केंद्रीय मंत्रियों ने भी खुले मंच से इसे लाने की बात कही है। केंद्र सरकार के इस दांव का कैसे जवाब देना है, विपक्षी दल भी चुनाव पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटने लगे हैं। ऐसे में राज्य के मंत्री का कानून का समर्थन व समय पर सवाल उठाने से राज्य के राजनीतिक गलियारों में से फिर से चर्चा में हैं।

