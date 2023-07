Shimla: बाढ़ के चलते बच्चों को नहीं मिल रहा दूध, दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार

प्रदेश में पैकेट बंद दूध की किल्लत गांव से नहीं आ रही बसें लोकल दूध की सप्लाई भी हुई प्रभावित प्रदेश में हुई आफत की बारिश के दो दिन बाद भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है।

बाढ़ के चलते बच्चों को नहीं मिल रहा दूध, दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार

शिमला जागरण संवाददाता। प्रदेश में पैकेट बंद दूध की किल्लत गांव से नहीं आ रही बसें, लोकल दूध की सप्लाई भी हुई प्रभावित प्रदेश में हुई आफत की बारिश के दो दिन बाद भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। नेशनल हाइवे-5 सोलन से परवाणु के बीच बार बार बंद हो रहा है। जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। वीरवार सुबह के समय दूध व ब्रैड की कई गाड़ियां वापिस भेज दी गई। जिसके चलते शहर में दूध की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई। वहीं ब्रैड, दहीं सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं आ पाई। एनएच बार बार बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दो-चार होना पड़ रहा है। शहर में चाय के स्टॉल चलाने वाले, मिठयाइयों की दुकानों को दूध की किल्लत हुई। शहर की कुछ दुकानों में उक्त चीजें मौजूद थीं जो सुबह ही बिक गई। इसके बाद बाजारों में पैकेट बंद दूध के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दूध लेकर शहर में पहुंचते हैं। ग्रामीण रूटों पर बसें न चलने से लोग दूध लेकर नहीं आए। जिसके चलते लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। उधर, जिला प्रशासन ने शहर में खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को निरीक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो खाद्य वस्तुओं के तय मूल्य से अधिक दाम वसूलता है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बाक्स स्वयं सेवी संस्थाओं की स्टाल लगाने की अनुमति की मांग शहर व राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की स्वयं सेवी संस्थाओं ने अपने उत्पाद बेचने के लिए शहर व रिज मैदान से लेकर अन्य बाजारों में स्टाल लगाने की मांग को लेकर मेयर सुरेंद्र चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने उत्पाद बेचने के लिए स्टाल लगाने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मेयर सुरेंद्र चौहान से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान आश्वासन दिया कि इस बारे में राहत देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

