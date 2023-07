Shimla Blast Update: धमाके की जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम, हादसे में एक की मौत जबकि 13 लोग हुए थे घायल

Shimla Blast Update शिमला के मिडल बाजार में हिमाचली रसोई रेस्त्रांत में हुए धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम रविवार सुबह शिमला पहुंची। धमाके की जद में आए क्षेत्र को सील किया गया। टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। इस मामले में शिमला पुलिस की विशेष जांच टीम भी जांच कर रही है। इस घटना में एक की मौत हुई थी जबकि 13 लोग घायल हुए थे।

धमाके की जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम : जागरण

