Shimla Cylinder Blast: तस्वीरों में देखें, शिमला के मिडिल बाजार इलाके का मौजूदा हाल; हादसे में एक की हुई मौत

शिमला, जागरण संवाददाता: शिमला में बीते कल शाम मिडिल बाजार में हुए धमाके से हडकंप मच गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में घटना की एलपीजी गैस लीकेज की वजह से बताई जा रही है। घायल हुए लोगों में अब तक आठ को छुट्टी दे दी गई है जबकि पांच लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके का दौरा किया। घायलों के बयान से भी यही तथ्य सामने आया है कि घटना का कारण एलपीजी लीकेज है। घटनास्थल को किया गया सील शिमला के मीडल बाजार में हुए धमाके के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।पुलिस ने माल रोड के कुछ एरिया को सील कर दिया है। वहीं मिडल बाजार में भी जिस जगह यह हादसा हुआ है उसे सील कर दिया है। इस स्थान के साथ ही शिव मंदिर है उसे भी बंद कर दिया गया है। डीजीपी संजय कुंडू खुद मौके पर पहुंचे हैं वह निरीक्षण कर रहे हैं।

