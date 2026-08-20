हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के लिए शिमला में कड़ा सुरक्षा पहरा, एंट्री प्वाइंट सील; ट्रैफिक प्लान बनाया

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। विधानसभा सत्र के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए करीब 750 पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से तीन मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप-सेक्टरों में बांटा गया है।



प्रत्येक उप-सेक्टर की जिम्मेदारी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। सभी सेक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ बहुस्तरीय जांच और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।



ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दक्षिणी रेंज की पुलिस उपमहानिरीक्षक अंजुम आरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने विस्तृत ब्रीफिंग दी। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों, ड्यूटी और सुरक्षा प्रोटोकाल के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बनाए रखी जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी जाए।

शहर के एंट्री प्वाइंट पर भी पुलिस पहरा शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर भी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। शोघी, मेहली, मशोबरा-ढली बाईपास और तवी मोड़ सहित अन्य प्रवेश मार्गों पर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखने के साथ शहर में आने-जाने वाले वाहनों की भी निगरानी कर रही है।

रात को भी होगी चेकिंग व गश्त सत्र के दौरान रात के समय भी विशेष चेकिंग और गश्त जारी रहेगी। इसके अलावा होटलों, सरायों और अन्य ठहरने वाले स्थानों की जांच की जा रही है। पुलिस का खुफिया और आसूचना तंत्र भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि संभावित सुरक्षा चुनौतियों की समय रहते पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।