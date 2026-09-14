शिमला में सड़क हादसे: समरहिल चौक में बस की हैंडब्रेक फेल, गाड़ी से टकराई; ताराहाल के पास सेना के ट्रक ने कार रौंदी

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला शहर में सोमवार को दो हादसे हुए। समरहिल चौक पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बस की अचानक हैंडब्रेक फेल हो गई। हैंडब्रेक फेल होने के बाद बस पीछे की ओर खिसकने लगी और पीछे से निकल रही एक गाड़ी से जा टकराई। अचानक हुए घटनाक्रम से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए उनकी सांसें थम गईं।



बताया जा रहा है कि बस समरहिल चौक के पास खड़ी थी। इसी दौरान हैंडब्रेक में तकनीकी खराबी आने के कारण बस पीछे की तरफ बढ़ गई। पीछे से गुजर रही गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त गनीमत रही कि बस की चपेट में कोई राहगीर या अन्य वाहन नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना में गाड़ी को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर यातायात भी प्रभावित रहा। घटना की सूचना संबंधित विभाग और पुलिस को दी गई। मामले में हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।