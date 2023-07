Shimla: पांच दिन बाद चंद्रताल से रेस्क्यू किए 255 पर्यटक और कारोबारी, 115 गाड़ियों में शिमला भेजे 450 लोग

लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थल चन्द्रताल में फंसे सभी 255 पर्यटकों व स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को लाहौल स्पीति प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। यह पर्यटक शनिवार को भारी बारिश के कारण बन्द हुए काजा मनाली मार्ग के कारण चन्द्रताल में फंस गए थे।

पांच दिन बाद चंद्रताल से रेस्क्यू किए 255 पर्यटक और कारोबारी, 115 गाड़ियों में शिमला भेजे 450 व्यक्ति

Your browser does not support the audio element.

काजा, जागरण संवाददाता। लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थल चन्द्रताल में फंसे सभी 255 पर्यटकों व स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को लाहौल स्पीति प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। यह पर्यटक शनिवार को भारी बारिश के कारण बन्द हुए काजा मनाली मार्ग के कारण चन्द्रताल में फंस गए थे। रविवार को चन्द्रताल में हिमपात हो गया जिस कारण चंद्रताल में फंसे पर्यटकों व स्थानीय पर्यटन कारोबारियों की दिक्कत बढ़ गई। लोसर विधायक ने किया स्वागत एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी भी पर्यटकों के साथ चंद्रताल में फंस गए थे। चंद्रताल में फंसे सैलानी जैसे ही लोसर पहुंचे तो विधायक रवि ठाकुर ने सभी का लाहुल स्पीति की परंपरा के अनुसार खतक पहना स्वागत किया और उनका हालचाल जाना। विधायक ने सभी पर्यटकों को अपना फोन नंबर देकर कहा कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो वे उन्हें उनके नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। 115 गाड़ियों में लोगों को किया शिमला रवाना दूसरी ओर काजा में फंसे पर्यटकों को आज समदो व किन्नौर होते हुए शिमला भेजा। लगभग 115 गाड़ियां में 450 के करीब पर्यटक सुरक्षित स्पीति घाटी से अपने घरों को रवाना हुए। विधायक रवि ठाकुर ने प्रशासन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बेहतर तालमेल से कार्य कर चंद्रताल में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित काजा पहुंचा दिया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya