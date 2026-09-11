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हिमाचल में टीजीटी कला के 414 चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दे सरकार, एसएफआई ने की मांग

By Shikha Verma Edited By: Prince Sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 02:26 PM (IST)

छात्र महासंघ (एसएफआई) ने हिमाचल सरकार से टीजीटी कला भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण 414 अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने की ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. एसएफआई ने 414 टीजीटी कला चयनितों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग की

  2. 2016 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी अभी भी प्रतीक्षारत

  3. नियुक्ति में देरी होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई

जागरण संवाददाता, शिमला। छात्र महासंघ (एसएफआई) ने हिमाचल सरकार से टीजीटी कला भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण 414 अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग की है।

एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर और राज्य सचिव सनी सेकटा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और 414 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है।

एसएफआई नेताओं ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करवाना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से नियुक्ति संबंधी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही सरकारी स्कूलों में सभी रिक्त शिक्षक पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की मांग उठाई।

एसएफआई ने चेतावनी दी कि नियुक्ति में और देरी हुई तो छात्रों और अभ्यर्थियों को लामबंद कर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।अगर चाहें तो टीजीटी कला की जगह टीजीटी आर्ट्स भी रखा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह हिंदी के लिए टीजीटी कला बेहतर रहेगा।