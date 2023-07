Himachal News: स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती 1844 कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ाई गईं

Himachal News इनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो गई थी। अभी तक ये कर्मचारी सेवाएं समाप्त होने को लेकर चिंतित थे। कई बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से भी मिल चुके थे। अभी तक भी इनकी सेवाओं को विस्तार नहीं दिया गया था। ऐसे में इन कर्मचारियों से सेवाएं नहीं ली जा रही थी।

स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती 1844 कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ाने का निर्णय।

राज्य ब्यूरो, शिमला: कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई हैं। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कालेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे। इनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो गई थी। अभी तक ये कर्मचारी सेवाएं समाप्त होने को लेकर चिंतित थे। कई बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से भी मिल चुके थे। अभी तक भी इनकी सेवाओं को विस्तार नहीं दिया गया था। ऐसे में इन कर्मचारियों से सेवाएं नहीं ली जा रही थी। राज्य सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त वहन करने होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इनके सेवाकाल को बढ़ा दिया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

