हिमाचल में बढ़ेगा स्काउटिंग-गाइडिंग का दायरा, अगले सत्र तक दो लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में स्काउटिंग एवं गाइडिंग आंदोलन को नई गति देने की तैयारी है। प्रदेश में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएसजीएचपी) से जुड़े बच्चों और युवाओं की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र तक करीब 40 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने का लक्ष्य तय किया गया है।

इसके लिए स्कूलों के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्काउटिंग एवं गाइडिंग की गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बीएसजीएचपी की राज्य परिषद की बैठक में संगठन की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि स्काउटिंग एवं गाइडिंग बच्चों और युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए संस्थानों और संगठन के पदाधिकारियों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया।

जिला स्तर पर मजबूत होगा रोवर-रेंजर ढांचा राज्य परिषद ने जिला स्तर पर रोवर और रेंजर की संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न पद सृजित करने को मंजूरी दी। इससे जिला स्तर पर गतिविधियों के संचालन, निगरानी और समन्वय में सुधार होगा। जरूरत के अनुसार कब और बुलबुल अनुभागों को भी मजबूत किया जाएगा।

दो लाख सदस्य जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ वयस्क नेताओं का प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर गतिविधियों को विस्तार दिया जाएगा। संगठन की मूल भावना और पहचान को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। राज्य परिषद ने प्रस्तावित संगठनात्मक सुधारों को कानूनी आधार देने के लिए मौजूदा उप-नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया।