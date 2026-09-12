शिमला के रोहड़ू में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी मोड, पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला; हालत गंभीर

जागरण संवाददाात, शिमला। पुलिस थाना रोहडू के अंतर्गत 10 सितंबर को अप्पर बाजार रोहडू में पारिवारिक अंतर्कलह के कारण पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया।

बाद में पति ने स्वयं को भी चाकू मार दिया और 11 सितंबर को सुबह आईजीएमसी में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि पत्नी का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है।

पुलिस ने धारा 109 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उक्त मामले की शिकायतकर्ता निर्मला जो पीड़ित रचना की बहन है आरोपित बीरबल की पत्नी है।

उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 10 सितंबर को दोपहर 1.20 बजे सीडीपीओ कार्यालय रोहड़ू से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंंची।

घटनास्थल पर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को शौचालय के अंदर चाकू लगने से घायल अवस्था में पाया गया। प्रारंभिक जांंच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते बीरबल द्वारा अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया गया और उसके बाद उसने स्वयं को भी चाकू से घायल किया।

पति पत्नी दोनों को घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल रोहडू से उपचार के लिए आइजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 11 सितंबर को सुबह चाकू मारने वाले व्यक्ति बीरबल की उपचार के दौरान आइजीएमसी में मृत्यु हो गई है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।