Himachal: राजस्व मंत्री पहुंचे चंद्रताल, 290 फंसे पर्यटकों को निकालने का प्रयास जारी; 1020 सड़कें अवरुद्ध

Himachal प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी 290 लोगों को निकालने के लिए लाहौल और स्पीति जिले के चंद्रताल पहुंचे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। चंद्रताल में लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं और मंगलवार को दो बुजुर्गों और एक लड़की सहित सात बीमार लोगों को हवाई मार्ग से भुंतर पहुंचाया गया।

Himachal: राजस्व मंत्री पहुंचे चंद्रताल, 290 फंसे पर्यटकों को निकालने का प्रयास जारी : जागरण

Your browser does not support the audio element.

शिमला, एजेंसी: हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी गुरुवार को 290 लोगों को निकालने के लिए लाहौल और स्पीति जिले के चंद्रताल पहुंचे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। चंद्रताल में शनिवार से लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं और मंगलवार को दो बुजुर्गों और एक लड़की सहित सात बीमार लोगों को हवाई मार्ग से भुंतर पहुंचाया गया। लाहौल और स्पीति के उपायुक्त राहुल कुंअर ने बताया "राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी गुरुवार सुबह करीब 2 बजे चंद्रताल पहुंचे। फंसे हुए पर्यटकों का पहला जत्था सुबह करीब 8 बजे चंद्रताल से चला और कुंजुम पास पहुंचा। उनके सुबह 10:30 बजे के बाद लोसर पहुंचने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा पर्यटकों को काज़ा ले जाने से पहले लोसर में भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी। एसपी बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। कुंजुम दर्रे से चंद्रताल तक बर्फ से ढके मार्ग को किया गया साफ अधिकारियों ने बताया कि नेगी लगभग 18 घंटे के बाद चंद्रताल पहुंचे क्योंकि सड़क बचाव दल को कुंजुम दर्रे से चंद्रताल तक तीन से चार फीट बर्फ से ढके मार्ग को साफ करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यहां किया था हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को लोसर, चंद्रताल, सिर्रू और मनाली का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने चंद्रताल से निकासी को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN