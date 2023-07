हिमाचल के 22 खिलाड़ी दिल्ली ISBT में भारी बारिश के कारण फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के सीधे हस्तक्षेप के बाद रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय द्वारा इन सभी को शुक्रवार को रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात की जानकारी दी थी। दरअसल यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गुरुवार को कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में बाढ़ आ गई थी।

दिल्ली ISBT पर फंसे 22 हिमाचली खिलाड़ियों का रेस्क्यू, CM सुक्खू के निर्देश पर सुरक्षित निकाले गए

शिमला, एएनआई। हिमाचल प्रदेश के 22 युवा खिलाड़ी दिल्ली ISBT में भारी बारिश के कारण फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के सीधे हस्तक्षेप के बाद रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को शुक्रवार को रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात की जानकारी दी थी। दरअसल, यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गुरुवार को कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में बाढ़ आ गई थी। जलस्तर में वृद्धि के बाद, बस सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है और दूसरे राज्यों की बसों को बस टर्मिनल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुल 22 लोग थे शामिल अधिकारियों ने बताया कि टीम में 9 लड़के, 10 लड़कियां, 2 कोच और एक मैनेजर शामिल हैं, जो 7 से 9 जुलाई तक 40वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कर्नाटक के शिमोगा गए थे, जो अब ट्रेन से नई दिल्ली लौट आए हैं। सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश आधिकारिक बयान के अनुसार बस टर्मिनल के बाहर भारी मात्रा में जलभराव हो गया था, इसलिए वे आईएसबीटी पर फंसे हुए थे। इसके बाद, कोचों में से एक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर संपर्क किया और मदद मांगी, जिसके बाद सीएम ने तुरंत रेजिडेंट कमिश्नर मीरा मोहंती को उन्हें रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। सुरक्षित घरों में भेजने की करेगी व्यवस्था बता दें कि नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर और मुख्यमंत्री के ओएसडी केएस बश्तू ने उन खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिन्हें हिमाचल भवन में लाया गया। राज्य सरकार उन्हें हिमाचल प्रदेश में उनके घरों तक सुरक्षित भेजने की व्यवस्था करेगी।

Edited By: Nidhi Vinodiya