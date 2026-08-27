रणसिंघा, गलीचा और काष्ठ नक्काशी... हिमाचल की 3 पारंपरिक धरोहरों को मिला GI टैग; अब वैश्विक बाजार में मचेगा तहलका

राज्य ब्यूरो, शिमला। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हुनर को अब वैश्विक स्तर पर खास पहचान मिल गई है। नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश के तीन प्रमुख पारंपरिक उत्पादों में हिमाचल रणसिंघा, हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा और हिमाचल काष्ठ नक्काशी शिल्प को आधिकारिक भौगोलिक संकेतक (जीआईटैग) पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल गया है।

लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने स्वयं इन उत्पादों से जुड़े कारीगर समुदायों के प्रतिनिधियों को यह प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र सौंपे। इन तीन धरोहरों में हिमाचल रणसिंघा पारंपरिक देव वाद्य यंत्र, जिसकी गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रामाणिकता दर्ज कराएगी।

हस्तनिर्मित गलीचा बारीक बुनाई और पारंपरिक पहाड़ी डिजाइनों से सजे विशिष्ट कालीन। काष्ठ नक्काशी शिल्प सदियों पुरानी लकड़ी पर तराशी जाने वाली अद्भुत नक्काशी कला जिसे सम्मान प्राप्त हुआ है। कारीगरों की जेब और साख, दोनों को मिलेगा बूस्ट जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय कारीगरों को मिलेगा। अब कोई भी इन पारंपरिक उत्पादों के नाम पर नकली माल नहीं बेच सकेगा। इससे उत्पादों की प्रामाणिकता और विशिष्टता को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सीधी पहुंच बनेगी और बिचौलियों की भूमिका घटेगी। पारंपरिक कलाकारों और बुनकरों को उनके हुनर का सही और बेहतर आर्थिक मूल्य मिलेगा।

प्रमाणपत्र के बाद अब ब्रांडिंग पर नाबार्ड का जोर नाबार्ड हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक डा. विवेक पठानिया ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। नाबार्ड इन शिल्पकार समूहों को केवल टैग दिलाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे इनके लिए वैल्यू चेन डेवलपमेंट, सशक्त ब्रांडिंग, मार्केट लिंकेज और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करेगा।