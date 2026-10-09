हिमाचल के रामपुर में सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में गिरी बस, दो यात्री गंभीर रूप से घायल
रामपुर में शुक्रवार सुबह एक निजी बस 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 20 यात्री सवार थे।
HighLights
रामपुर में निजी बस 50 मीटर गहरी खाई में गिरी
हादसे में 20 यात्रियों में से दो गंभीर रूप से घायल
घायलों को खनेरी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया
जागरण संवाददाता, रामपुर बुशहर। रामपुर में शुक्रवार सुबह एक निजी बस सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में उतर गई। बस में 20 यात्री सवार थे।
हादसे में दो यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
जानकारी के अनुसार, बस शुक्रवार सुबह स्नेही से रामपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में उतर गई। बस के करीब 50 मीटर नीचे जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
हादसे में दो यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें लगी हैं। सभी घायलों का खनेरी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।