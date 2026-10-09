हिमाचल के रामपुर में सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में गिरी बस, दो यात्री गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, रामपुर बुशहर। रामपुर में शुक्रवार सुबह एक निजी बस सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में उतर गई। बस में 20 यात्री सवार थे।

हादसे में दो यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।