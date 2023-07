हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपये वैट बढ़ा दिया है। प्राकृतिक आपदा के बीच इस सरकार के फैसले पर अब सियासत हो रही है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि सुक्खू सरकार आपदा में राहत देने की बजाए आम लोगों पर बोझ डालने का काम कर रही है। सरकार ने जनता पर 1500 करोड़ रुपये का बोझ डाला है।

'कांग्रेस ने जनता पर डाला 1500 करोड़ का बोझ', डीजल पर VAT बढ़ने पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल

शिमला, जागरण संवाददाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा और विपदा के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। इस दौर में वर्तमान सरकार ने डीजल पर एक बार फिर वैट बढ़ा दिया है। जनवरी में 3 रुपये और शुक्रवार की रात को भी 3 रुपये इस सरकार ने वैट को बढ़ाया है। राजीव बिंदल ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो नवंबर 2021 में डीजल पर वैट में 7 रुपये की कटौती की गई थी। उसके बाद डीजल पर वैट 4.40 पैसे लगता था। अब दो बार वैट बढ़ने के बाद हिमाचल की जनता को डीजल पर वैट 10.40 रुपये प्रति लीटर की दर से देना होगा। कांग्रेस सरकार ने वैट को बढ़ाकर सीधे तौर पर प्रदेश की जनता पर 1500 करोड़ रुपए का बोझ डाला है। 'मकान बनाने से लेकर खाना तक सब महंगा होगा' उन्होंने कहा कि वैट बढ़ाने से राज्य में मकान बनाने से लेकर खाना खाना भी महंगा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जनता के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय सरकार इस पर नमक लगाने का काम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये है सुख की सरकार का नया दौर। 'कांग्रेस ने एक गारंटी छिपाकर रखी थी' डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आना था तो उन्होंने 10 गरंटियां जनता के समक्ष रखी थी। एक गारंटी को छिपाकर रखा। इस छिपी हुई गारंटी का नाम था महंगाई और डीजल में वैट की बढ़ोतरी करना। इसे सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट से लागू करना शुरू कर दिया। अभी तक बाकी सभी गारंटियां गायब हैं। डॉ. बिंदल ने दावा किया कि राज्य में डीजल पर वैट बढ़ने से प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी। सेब का सीजन चरम सीमा पर है, सड़कें ठीक हैं नहीं और अब माल भाड़ा भी बढ़ जाएगा। निर्माण सामग्री महंगी होगी, सीमेंट महंगा होगा, सरिया महंगा होगा। अभी राहत कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है, जेसीबी मशीनें सड़कों पर हैं। डीजल महंगा होने से उनकी लागत भी बढ़ेगी। आपदा में राहत कार्य भी महंगे होंगे।

Edited By: Rajat Mourya