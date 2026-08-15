हिमाचल को मिला एक और IAS, राजीव कुमार का पदोन्नति कोटा में चयन
हिमाचल प्रदेश कैडर में एक और आईएएस अधिकारी शामिल हो गए हैं। राज्य सिविल सेवा अधिकारी राजीव कुमार का वर्ष 2025 की चयन सूची में आईएएस पदोन्नति कोटे के तहत चयन हुआ है।
HighLights
राजीव कुमार का आईएएस पदोन्नति कोटे में चयन
वर्ष 2025 की चयन सूची में शामिल हुए
हिमाचल प्रदेश कैडर में एक और आईएएस
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के एक और अधिकारी के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हिमाचल प्रदेश के राज्य सिविल सेवा अधिकारी राजीव कुमार का वर्ष 2025 की चयन सूची में चयन किया है।
उन्हें राज्य सिविल सेवा से आइएस में पदोन्नति कोटे के तहत शामिल किया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से 14 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह चयन वर्ष 2025 में पैदा हुई आइएएस पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के आधार पर किया गया है। चयन सूची में एकमात्र नाम राजीव कुमारका है।
उनकी जन्मतिथि 27 जुलाई 1976 दर्ज है। अधिसूचना के मुताबिक चयन सूची 13 जुलाई 2026 को तैयार की गई थी और इसे 14 अगस्त को मंजूरी दी गई। राजीव कुमार का चयन हिमाचल कैडर में राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिए निर्धारित आइएएस पदोन्नति कोटे के तहत हुआ है।