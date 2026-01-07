मरीन इंजीनियर से लोकल हीरो बने पुषार्थ जम्वाल, हिमाचल हिल्स के जरिये घर-घर पहुंचा रहे जैविक खजाना

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल हिल्स पहाड़ों की शुद्धता से सजा वोकल फार लोकल का माडल है। इस माडल को आगे बढ़ा रहे हैं विश्व के 50 से अधिक देशों में पांच साल बतौर मरीन इंजीनियर नौकरी करने वाले पुषार्थ जम्वाल। पुषार्थ जम्वाल औद्योगिक क्षेत्र शोघी में 20 कर्मचारियों के साथ इन उत्पादों को घर-घर पहुंचा रहे हैं। इनका वोकल फार लोकल का माडल ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ा रहा है।

पुषार्थ ने नौकरी के दौरान योजना बनाई कि ऐसा काम शुरू किया जाए जिसमें अपने परिवार के साथ युवाओं को भी जोड़ा जा सके। इसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपये खर्च कर फूड प्रोडक्ट्स को देश के महानगरों के साथ विदेशों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। हिमाचल हिल्स ब्रांड केवल जैविक उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों की जीवनशैली, शुद्धता और परंपरा का उत्सव है।

हिमाचल हिल्स के तहत स्थानीय किसानों द्वारा उगाए जैविक उत्पादों को सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से तैयार किया जाता है। उत्पादों में हर्बल चाय, अनाज, मसाले और अन्य फार्म फ्रेश खाद्य सामग्री शामिल है। खास बात है कि ये उत्पाद बिना रासायनिक तत्वों के प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और सचेत जीवनशैली से जोड़ना है।

इसके तहत स्थानीय स्तर पर उगाई कृषि उपज को संरक्षित और पैकेज्ड फूड उत्पादों में बदला जाता है। इस प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ी है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलने लगा है। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय किसानों को रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही मूल्य संवर्द्धन होने से पलायन की समस्या को भी कम करने में मदद मिल रही है।

पुषार्थ पालमपुर के रहने वाले हैं। अब शिमला के घणाहट्टी में रहते हैं। अभी इनकी सालाना आय 30 लाख रुपये है। भविष्य में इनकी पालमपुर में छह हजार वर्ग मीटर में एक यूनिट स्थापित करने की योजना है। अभी इनके साथ 250 स्वयं सहायता समूह और किसान जुड़े हैं। इनकी संख्या भी दोगुनी करने की योजना है।

देश की संसद में हिमाचल हिल्स के खाद्य उत्पाद नियमित तौर पर जाते हैं। 50 से अधिक किस्म का पैकेट बंद खाना सप्लाई करने वाली हिमाचल हिल्स के खाद्य उत्पादों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी सराह कर सम्मानित किया है।