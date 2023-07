Himachal: आउटसोर्स भर्तियां बंद करने की तैयारी, सरकारी क्षेत्र में नई भर्ती नीति के तहत भरे जाएंगे खाली पद

Himachal Pradesh राज्य सरकार निकट भविष्य में आउटसोर्स पर भर्तियां बंद करने की तैयारी कर रही है। ऐसा निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि आउटसोर्स पर लगे युवाओं के शोषण को रोका जा सके। ऐसे में अब निकट भविष्य में ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर सरकारी पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार कर रही है।

Himachal: आउटसोर्स भर्तियां बंद करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, शिमला: राज्य सरकार निकट भविष्य में आउटसोर्स पर भर्तियां बंद करने की तैयारी कर रही है। ऐसा निर्णय इसलिए लिया जा रहा है, ताकि आउटसोर्स पर लगे युवाओं के शोषण को रोका जा सके। ऐसे में अब निकट भविष्य में ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर सरकारी पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में नई नीति के तहत भर्तियों को किया जाएगा। सरकारी स्तर पर इसको लेकर बैठक हो चुकी है तथा अब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इतना ही नहीं सरकार निकट भविष्य में मल्टीपर्पज वर्कर भर्ती के लिए भी नीति के तहत होगी। इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर बैठकें हो चुकी है और मुख्यमंत्री भी अवगत हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को तेज करना चाहती है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर वैकल्पिक भर्ती संस्थान के गठन पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डा. दीपक सानन की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। हालांकि नए भर्ती संस्थान के अस्तित्व में आने से पहले सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ईपीएफ काटने तक में कंपनियां कर रही हैं गड़बड़ी जानकारी के अनुसार इस समय सरकारी विभागों, निगम-बोर्डों में 30 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की सेवाएं 120 से अधिक आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से ली गई है। इसमें कई कंपनियां ऐसी भी है, जो अपने कर्मचारियों को 10 हजार रुपये से भी कम वेतन दे रही है तथा ईपीएफ काटने तक में गड़बड़ी कर रही है। नई भर्ती नीति लाने पर सरकार कर रही मंथन जल शक्ति विभाग व स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले हजारों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर कर्मचारी सरकार से मिलकर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। इन कर्मचारियों की सेवाएं इस कारण समाप्त हुई है, क्योंकि आउटसोर्स प्रदाता कंपनी की अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है। अब वर्तमान सरकार पहले से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की नौकरी बचाने के विकल्प तौर पर नई भर्ती नीति लाने पर गंभीरतापूर्वक मंथन कर रही है।

