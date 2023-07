Himachal Flood: 'राष्ट्रीय आपदा घोषित कर वित्तीय मदद करे केंद्र', प्रतिभा सिंह की PM Modi से अपील

हिमाचल में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। प्रदेश सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया है। सरकार ने केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से इसके लिए विशेष आग्रह किया है।

'राष्ट्रीय आपदा घोषित कर वित्तीय मदद करे केंद्र', प्रतिभा सिंह की PM Modi से अपील

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने खूब कहर बरपाया है। प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। कई सड़के पूरी तरह टूट गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर वित्तीय मदद की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय हालत पहले से खराब है। प्राकृतिक आपदा से यहां पर हालत और बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि बारिश व भूस्खलन से लोगों के घर, खेत, बागीचे बह गए हैं। लोगों का रोजगार छिन गया है। उनके पास अब रोजगार का कोई साधन नहीं है। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हिमाचल की मदद करें ताकि यहां पर लोगों को राहत दी जा सके। हिमाचल में अभी भी 735 सड़कें बंद बता दें कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। 8 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। 735 सड़कें और पानी की 428 स्कीमें अभी भी बंद हैं। 937 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप हैं। इससे प्रदेश में लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। शिमला सर्कल में सबसे ज्यादा 367 सड़के बंद हैं। मंडी जोन में 220, हमीरपुर में 15 और कांगड़ा जोन में 133 सड़कों पर यातायात बाधित है।

