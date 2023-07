PMFBY: किसानों के लिए बड़ा अपडेट! खरीफ की फसल के लिए बीमा की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ी

PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब खरीफ की फसल के लिए बीमा की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए अधिकृत कंपनी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान 24 जून के बाद से मक्की धान सहित अन्य फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। पंजीकरण ना करवा पाने के कारण अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी।

PMFBY: किसानों के लिए बड़ा अपडेट! खरीफ की फसल के लिए बीमा की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, शिमला: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब खरीफ की फसल के लिए बीमा की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अब कट ऑफ डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके लिए पहले 14 जुलाई निर्धारित की गई थी। प्रदेश में लगातार वर्षा और किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण ना करवा पाने के कारण इस अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी। इस मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए अधिकृत कंपनी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 9.70 लाख किसान परिवार हैं। खरीफ के मौसम में लगने वाली फसलों और अन्य सब्जियों की काश्त का कार्य करते हैं। मानसून के दौरान फसलों को हुआ नुकसान हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान 24 जून के बाद से मक्की, धान सहित अन्य फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण किसान परिवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने आप को पंजीकृत नहीं करवा सके थे। ऐसे में 14 जुलाई से पंजीकरण के लिए अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ने से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा। इनका कहना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बढ़ने से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा जो अभी तक पंजीकरण नहीं करवा सके थे। -राजेश कौशिक, निदेशक कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN