हिमाचल में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से नई रेट लागू
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिस पर अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया गया है। यह नई दरें 11 अगस्त की मध्यरात्रि से प् ...और पढ़ें
HighLights
हिमाचल में पेट्रोल-डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा।
अनाथ एवं विधवा उपकर आधी रात से प्रभावी।
वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल अब 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ऑर्फन एंड विडो सेस (अनाथ एवं विधवा उपकर) लगाने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत यह उपकर लगाने का फैसला लिया है। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की राज्य में पहली बिक्री के समय 60 पैसे प्रति लीटर की दर से यह सेस वसूला जाएगा।
वाहन चालकों पर पड़ेगा बोझ
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था 11 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी। यानी मंगलवार रात 12 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त उपकर लागू हो जाएगा। इससे वाहन चालकों पर ईंधन की कीमत के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि इस सेस को लेकर सरकार की ओर से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। अब राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री के स्तर पर यह राशि वसूल की जाएगी।
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60 पैसे लीटर की बढ़ोतरी
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर दिखाई देगा। हालांकि वास्तविक खुदरा कीमत में स्थानीय करों और अन्य शुल्क के अनुसार अंतर हो सकता है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना की प्रतियां विभाग के आयुक्त समेत सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं।
सरकार के इस निर्णय से एक ओर जहां अनाथ और विधवाओं के लिए निर्धारित मद में राजस्व जुटाने की व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को ईंधन के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।
पुराना रेट
पेट्रोल: 102.45 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 94.60 रुपये प्रति लीटर
नया रेट
पेट्रोल: 103.05 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 95.20 रुपये प्रति लीटर