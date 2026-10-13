कैश वैन और मोबाइल कैंटीन चलाना होगा महंगा, हिमाचल में नई कर व्यवस्था; 12 से 20 हजार तक लगेगा टैक्स

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में अब बैंकों व एटीएम के लिए नकदी ढोने वाली कैश वैन और सड़क किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वाली मोबाइल कैंटीन चलाना महंगा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के वाहनों को कर के दायरे में ला दिया है।

हिमाचल में पंजीकृत और दूसरे राज्यों से यहां आने वाली कैश वैन व मोबाइल कैंटीन पर सालाना 12 हजार से 20 हजार रुपये तक कर लगेहिमाचल में अब बैंकों व एटीम के लिए नकदी ढोने वाली कैश वैनगा। दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर लगेगा टैक्स परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हल्के व्यावसायिक वाहन के लिए 12 हजार, मध्यम वाहन के लिए 15 हजार और भारी वाहन के लिए 20 हजार रुपये सालाना कर प्रस्तावित है। यह व्यवस्था हिमाचल में पंजीकृत वाहनों के साथ दूसरे राज्यों में पंजीकृत इन वाहनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।