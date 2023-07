Himachal News: बारिश और भूस्खलन के बीच छात्रों के लिए राहत भरी खबर, अब 15 जुलाई तक ले सकेंगे एडमिशन

Himachal News निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। निदेशक ने कहा कि छात्र व कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिक्ता है। जिसके चलते दो दिन का अवकाश भी दिया गया था। अब इस तिथि को बढ़ाया गया है ताकि कोई छात्र दाखिले से वंचित न रहे। एडमिशन तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है।

हजारों छात्रों को राहत, अब 15 तक ले सकेंगे एडमिशन।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, शिमलाः कॉलेजों में दाखिला लेने से वंचित हजारों छात्रों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। पहले 8 जुलाई तक थी और फीस जमा करवाने के लिए दो दिन दिए गए थे। प्रदेशभर में लगातार हुई बारिश व भूस्खलन के चलते छात्र तय समय पर अपना आवेदन फार्म जमा नहीं करवा सकें। जबकि कई छात्र फीस जमा नहीं करवा पाए। शिक्षा निदेशक के पास इसको लेकर लगातार शिकायतें मिली थी। छात्रों की सुविधा को देखते हुए अब इस तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। निदेशक ने कहा कि छात्र व कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिक्ता है। जिसके चलते दो दिन का अवकाश भी दिया गया था। अब इस तिथि को बढ़ाया गया है ताकि कोई छात्र दाखिले से वंचित न रहे।

Edited By: Mohammad Sameer