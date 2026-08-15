हिमाचल के नालागढ़ थाने में IED ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी सफलता, धमाके के तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शिमला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने सोलन जिले के नालागढ़ पुलिस थाना के समीप हुए आइईडी धमाके मामले में तीन मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मणि के रूप में हुई है। आरोपितों को शुक्रवार को शिमला स्थित विशेष एनआइए अदालत में पेश किया।

आठ दिन की पुलिस कस्टडी के आदेश दिए

अदालत ने आरोपित महावीर कुमार और अजय मेहरा को आठ दिन की एनआइए पुलिस कस्टडी (रिमांड) में भेजने का आदेश सुनाया। तीसरे आरोपित मनप्रीत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा है। एनआइए अब रिमांड के दौरान महावीर और अजय से धमाके की साजिश, फंडिंग और इसमें शामिल अन्य लोगों के इस बारे में पूछताछ करेगी।

एनआइए की अब तक की जांच में इन तीनों आरोपितों की साजिश को अंजाम देने और विस्फोटक प्लांट करने में मुख्य भूमिका सामने आई है। पुलिस रिमांड के दौरान इस साजिश के पीछे छिपे असली आकाओं और उनके मंसूबों का पता चल सकेगा।

यह है मामला? एक जनवरी 2026 को नालागढ़ पुलिस थाना परिसर में आइईडी धमाका हुआ था। शुरुआत में स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही थी। मामले में आतंकी या किसी बड़े संगठित गैंग का हाथ होने के अंदेशे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का फैसला किया।