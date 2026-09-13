मनरेगा से वीबी-जी राम जी योजना में बदलाव के बाद ग्राम रोजगार सेवकों को नहीं मिला मानदेय, पंचायतों में अटक सकता है काम

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल की 3758 पंचायतों में मनरेगा के कामकाज को गति देने वाले 1023 ग्राम रोजगार सेवकों (जीआरएस) का चार माह का मानदेय अटक गया है। मनरेगा बंद होने और पहली जुलाई से नई योजना वीबी-जी राम जी शुरू होने के बीच मार्च से जून 2026 तक का मानदेय नहीं मिला है। 30 जून तक केंद्र से प्रशासनिक मद के 20.50 करोड़ रुपये बकाया थे, जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं।



भुगतान में देरी से जीआरएस को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जुलाई से नई योजना के तहत उन्हें मानदेय मिल रहा है।

केंद्र से नहीं आया बजट, प्रदेश सरकार ने भी नहीं दिया मनरेगा की प्रशासनिक मद से जीआरएस का वेतन 100 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती थी। केंद्र सामान्य तौर पर प्रशासनिक मद की राशि चार किस्त में जारी करता है। 30 जून तक बकाया 20.50 करोड़ रुपये में जीआरएस के मानदेय के अलावा प्रशासनिक मद के अन्य खर्च भी शामिल थे। प्रदेश सरकार ने भी अपने फंड से भुगतान नहीं किया। विभाग की ओर से केंद्र से राशि जारी करने के लिए 12 बार पत्राचार किया जा चुका है।

नई योजना में नए सिरे से नियुक्ति पहली जुलाई 2026 से इन्हें वीबी-जी राम जी में शामिल किया गया है। उन्हें 50 हजार रुपये मासिक मानदेय पर नए सिरे से नियुक्त किया गया है। ये कर्मचारी वर्ष 2008 से सेवाएं दे रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत वर्तमान और पूर्व सरकारों की ओर से वित्तीय लाभों संबंधी जारी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं। अब पहली जुलाई से मानदेय नई योजना के तहत दिया जा रहा है।