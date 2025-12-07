Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेह घूमने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, बर्फबारी की वजह से बंद हुआ ये अहम हाईवे

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    मनाली-लेह मार्ग आज शाम से बंद हो जाएगा। बारालाचा और शिंकुला में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा में बर्फबार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आज शाम से बंद होगा मनाली-लेह मार्ग (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मनाली-लेह मार्ग सात दिसंबर शाम को बंद हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर यह मार्ग 20 नवंबर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ज्यादा बर्फ नहीं है, इस कारण प्रशासन ने कुछ दिन और मार्ग खुला रखने की अनुमति दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब यह मार्ग अगले साल अप्रैल या मई में खुलेगा। सर्दियों में बर्फ कम पड़े तो मार्ग अप्रैल में खुल जाता है। बारालाचा, शिंकुला और अन्य चोटियों पर शनिवार को हल्का हिमपात हुआ।

    हिमपात के कारण तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे हिमाचल में ठंड बढ़ गई है। लाहुल स्पीति के ताबो में अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

    हालांकि तेज धूप के कारण कांगड़ा में अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    धर्मशाला में तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 23 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर लाहुल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू व चंबा में ऊंचे स्थानों पर हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है।

    बिलासपुर व मंडी के अतिरिक्त नादौन व जाहू में सुबह कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। रविवार को भी कोहरा पड़ेगा।

    स्थान (Place) न्यूनतम (Minimum) अधिकतम (Maximum)
    शिमला (Shimla) 8.6 15.0
    सुंदरनगर (Sundernagar) 2.0 20.2
    भुंतर (Bhuntar) 1.5 20.0
    कल्पा (Kalpa) -0.6 11.9
    धर्मशाला (Dharamshala) 6.0 23.0
    ऊना (Una) 5.9 23.6
    नाहन (Nahan) 10.3 19.9
    ताबो (Tabo) -4.4 6.4
    सोलन (Solan) 3.0 22.6