घेपन ग्लेशियल झील का 176% तक बढ़ा आकार, चिनाब से पाकिस्तान तक मच सकती है तबाही; लाहुल के लोग चिंतित

जागरण संवाददाता, मनाली। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश के लोग भी दहशत में हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य में 1000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें बन चुकी हैं, जो कभी टूटकर तबाही मचा सकती हैं। नेपाल त्रासदी में बाद सबसे ज्यादा चिंतित लाहुल घाटी के लोग हैं। यहां घेपन ग्लेशियल झील के बढ़ते दायरे को लेकर घाटीवासियों की चिंता बढ़ गई है। सैटेलाइट अध्ययन में सामने आया है कि पिछले 33 वर्षों में इस हिमनदीय घेपन झील का दायरा 176 प्रतिशत बढ़ गया है।

35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वर्तमान में झील का क्षेत्रफल 101.30 हेक्टेयर, लंबाई 2.464 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई करीब 625 मीटर है। झील में करीब 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होने का अनुमान है। अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण झील के लगातार बढ़ते आकार को देखते हुए केंद्र सरकार यहां पहली बार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी कर रही है। तकनीक का ट्रायल सिस्सू झील के समीप किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) समेत विभिन्न संस्थान लंबे समय से क्षेत्र की हिमनदीय झीलों और ग्लेशियरों का अध्ययन कर रहे हैं। लाहुल स्पीति प्रशासन झील की स्थिति पर नजर रखे हुए है।

चिनाब घाटी को खतरा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार घेपन झील के टूटने की स्थिति में चिनाब घाटी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि झील का आकार बढ़ने और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा तो हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (ग्लोफ) का खतरा भी बढ़ सकता है। झील टूटने की स्थिति में इसका प्रभाव केवल लाहुल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चिनाब नदी के साथ जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों और आगे पाकिस्तान तक पड़ सकता है।

क्या कहना है प्रशासन का लाहुल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना का कहना है कि विशेषज्ञों और तकनीकी टीम ने दो बार घेपन झील का निरीक्षण किया है। जल्द ही यहां हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली सैटेलाइट आधारित तकनीक से झील के जलस्तर और संभावित बदलावों पर नजर रखने में मदद करेगी और खतरे की स्थिति में मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन को पहले ही सूचना मिल सकेगी। झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को पत्र लिखा गया है।