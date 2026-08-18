हिमाचल में आफत की बारिश: कालका-शिमला रेलखंड पर भूस्खलन, कोटी स्टेशन पर रुकवाई ट्रेन; चंडीगढ़ हाईवे पर भी गिरा मलबा
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कालका-शिमला रेलखंड और चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर आवाजाही बाधित हुई है।
HighLights
सोलन में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ।
कालका-शिमला रेलखंड पर ट्रेनें रोकी गईं।
चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर यातायात बाधित।
संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के कसौली क्षेत्र में भारी बरिश व भूस्खलन के कारण कालका-शिमला रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मंगलवार को दोपहर बाद करीब ढाई बजे से शुरू हुई भारी बारिश के कारण कालका-शिमला रेलमार्ग पर कोटी से गुम्मन स्टेशन के बीच पटरी पर भारी मलबा व पत्थर आ गए।
कोटी स्टेशन के पास रोकी ट्रेन
इस कारण शिमला से कालका वापस जा रही ट्रेन नंबर 52458 को कोटी स्टेशन के पास रोक दिया गया है। रेलमार्ग को खोलने के लिए रेल कर्मी जुट गए हैं।
फोरलेन पर मलबा गिरने से ट्रैफिक डायवर्ट
वहीं भारी बारिश से चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जाबली से परवाणू के बीच चक्की मोड़ के भूस्खलन जोन में पहाड़ी से लगातार मलबा आने का क्रम जारी है। इस कारण एक लेन को बंद कर दूसरी लेन से वाहनों को चलाया जा रहा है।
चक्की मोड़ में भूस्खलन का खतरा
सोमवार शाम को भी चक्की मोड़ में भूस्खलन होने से दोनों लेन में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस कारण वाहन चालकों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। यहां भी लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।
कांगड़ा में भी भारी बारिश
जिला कांगड़ा में भी दोपहर बाद भारी बारिश हुई। धौलाधार से सटे पालमपुर से धर्मशाला तक भारी वर्षा से सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं, नदी-नाले भी उफान पर आ गए। कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई।
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