हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर स्कूलों को डिनोटिफाई करने के मामले में सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर का कहना है कि सुक्खू सरकार स्कूल-कॉलेज बंद करके शराब के ठेके खोलने पर ज्यादा जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार ने संस्थानों को डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया।

'बच्चे निकाल रहे हैं राष्ट्रीय टेस्ट, सरकार बंद कर रही है सरकारी स्कूल'- बोले पूर्व CM जयराम ठाकुर

शिमला, जागरण संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 215 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है। यह सभी छात्र भविष्य में डॉक्टर बनकर देश-प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और मानवता की सेवा करेंगे। दूसरी तरफ सुक्खू सरकार स्कूल-कॉलेज बंद करके शराब के ठेके खोलने पर ज्यादा जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दो साल से चल रहे दो और कॉलेज को सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया। दोनों कॉलेज में सरकारी स्टाफ की भी नियुक्ति हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सरकार डिनोटिफाई शिक्षण संस्थानों को फिर से बहाल करे। 'व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर स्कूलों को किया गया डिनोटिफाई' नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल अलग भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। सरकारी स्कूल लोगों को सुलभता के साथ गुणवतायुक्त शिक्षा देने का साधन है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने कुर्सी संभालते ही शिक्षण संस्थानों समेत जनहित के लिए पूर्व में संचालित संस्थानों को डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 'शराब के ठेके खुलवाने पर सरकार का ध्यान' उन्होंने कहा कि बिलासपुर और सोलन के दो डिग्री कॉलेज को सरकार ने फिर से डिनोटिफाई कर दिया। यह दोनों डिग्री कॉलेज 2021 से सरकार द्वारा संचालित थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो जनहित और विकास के कामों के बजाय शराब के ठेके खुलवाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा आज पंचायतों की एनओसी न मिलने के बाद भी सरकार वहां ठेके खोल रही है। बिलासपुर में तो आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में ही शराब का ठेका खोल दिया और जब वहां आने वाले बच्चों के परिजनों ने ठेका हटाने की मांग की तो आंगनबाड़ी के केंद्र ही हटाने का आदेश दे दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि वह नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और दूसरी तरफ गांव-गांव में शराब के ठेके खुलवा रही है। क्या इस तरह से नशे को बढ़ावा देकर राजस्व जुटाने का तरीका सही है।

Edited By: Rajat Mourya