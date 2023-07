हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सुक्खू पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। अभी भी प्रदेश में कई हिस्सों में राहत नहीं पहुंची है। ऐसे में सीएम को उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

'मुख्यमंत्री केंद्र पर लगा रहे बेबुनियाद आरोप, उनका बयान शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण'- पूर्व CM जयराम ठाकुर

शिमला, राज्य ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा में पूरा सहयोग कर रही हैं। चाहे आर्थिक सहायता की बात हो या अन्य जरूरी संसाधनों की, जिस भी संसाधन की जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने तुरंत उपलब्ध करवाई। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी, वायुसेना और सेना को लगाया, हेलीकॉप्टर से लेकर बीआरओ पूरे जी जान से जुटे रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हफ्तेभर के भीतर आपदा राहत के तहत 364 करोड़ रुपये की दो किश्तें जारी कर दीं। बहुत जल्दी तीसरी किश्त भी जारी हो रही है। सोमवार को केंद्र की टीम आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आ रही है। आपदा नुकसान के आंकलन के आधार पर ही केंद्र सरकार भावी मदद की योजना बनाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कहना कि केंद्र सरकार कि तरफ से अभी तक कोई वित्तीय राहत नहीं मिली है, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। 'बिजली, पानी और संचार की व्यवस्था नहीं हुई बहाल' नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इधर-उधर की बातें करने के बजाय बाढ़ प्रभावितों को राहत देने का काम करे, क्योंकि अभी तक लोगों तक कोई राहत नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि मैंने दो जिलों का दौरा किया, वहां के हालात बहुत बुरे हैं। जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उन लोगों को तंबू तक नहीं मिला हैं। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। 'प्रदेश के लोगों पर डाला बोझ' जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में भी डीजल का दाम बढ़ाकर प्रदेश लोगों पर बोझ डालने वाले मुख्यमंत्री केंद्र पर सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय राहत और पुनर्वास के कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं अभी तक जहां तक कोई भी सरकारी सहायता पहुंची ही नहीं है। लोग अभी भी शासन-प्रशासन की राह देख रहे हैं। सरकार वहां तक तुरंत मदद पहुंचाए।

Edited By: Rajat Mourya