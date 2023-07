Shimla: गडकरी व राजनाथ से मिले जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारने का उठाया मसला

Himachal Pradesh पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की । हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आपदा के चलते सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधारभूत ढांचे को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के दौरान वायु सेना से लेकर अन्य तरह की मुहैया करवाई गई मदद के लिए आभार जताया।

गडकरी व राजनाथ से मिले जयराम, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारने का उठाया मसला : जागरण

