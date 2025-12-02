हिमाचल में तीन सालों में रोजगार मेलों में 51 हजार युवाओं को मिला नौकरी का ऑफर, जानिए कितने लोगों ने किया एक्सेप्ट

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। करसोग के विधायक दीप राज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि गत तीन वर्षों में (31 जुलाई 2025) तक प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्लेसमेंट, जॉब फेयर के माध्यम से कुल 51,777 युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव मिला है।

इनमें से से 16153 ने ही निजी क्षेत्र में नौकरियां स्वीकार की है। इसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के छात्रों को 15,535 नौकरी का ऑफर मिला। जिनमें से 11,628 ने नौकरी लेना स्वीकार की।

इसी तरह श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा 22945 को आफर लैटर मिला इसमें से 4,525 को ने नौकरी स्वीकार की। सरकार ने बताया कि कौशल विकास निगम में 13,297 प्रशिक्षण दिया गया। कितनों को नौकरी मिली इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछले एक वर्ष से निगम के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद हैं। प्लेसमेंट के बाद निगम के पोर्टल में केवल तीन माह तक ही रोजगार संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है।