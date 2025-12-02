Language
    हिमाचल में तीन सालों में रोजगार मेलों में 51 हजार युवाओं को मिला नौकरी का ऑफर, जानिए कितने लोगों ने किया एक्सेप्ट

    By Anil Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    पिछले तीन सालों में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 51,777 युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव मिले। इनमें से 16,153 ...और पढ़ें

    हिमाचल में रोजगार मेले: युवाओं को मिले 51,777 नौकरी प्रस्ताव

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। करसोग के विधायक दीप राज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि गत तीन वर्षों में (31 जुलाई 2025) तक प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्लेसमेंट, जॉब फेयर के माध्यम से कुल 51,777 युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव मिला है।

    इनमें से से 16153 ने ही निजी क्षेत्र में नौकरियां स्वीकार की है। इसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के छात्रों को 15,535 नौकरी का ऑफर मिला। जिनमें से 11,628 ने नौकरी लेना स्वीकार की।

    इसी तरह श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा 22945 को आफर लैटर मिला इसमें से 4,525 को ने नौकरी स्वीकार की। सरकार ने बताया कि कौशल विकास निगम में 13,297 प्रशिक्षण दिया गया। कितनों को नौकरी मिली इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछले एक वर्ष से निगम के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद हैं। प्लेसमेंट के बाद निगम के पोर्टल में केवल तीन माह तक ही रोजगार संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है।