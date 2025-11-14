Language
    हिमाचल: अवैध शराब तस्करी के चलते चार दिन से ठेके बंद, ठेकेदारों की कमर टूटने की कगार पर; CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज

    By Rohit Nagpal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    फागू, कुफरी और चियोग में अवैध शराब तस्करी के चलते चार दिनों से शराब के ठेके बंद हैं। ठेकेदारों ने राजस्व में भारी गिरावट की शिकायत की है, जिससे वे कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने पुलिस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है, और सरकार से अवैध तस्करों पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है।

    शराब की अवैध तस्करी से चार दिन से ठेके बंद (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, ठियोग। फागू, कुफरी और चियोग में चार दिन से शराब ठेकों पर ताला लटका है। ठेकेदार रोहित शर्मा और सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से शराब की तस्करी से ठेकों की आय प्रभावित हो रही है। इससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और वह राजस्व जमा करवाने में असमर्थ हैं।

    उन्होंने बताया कि वे प्रतिमाह 50 से 65 लाख रुपये राजस्व देते हैं। हालत यह हैं कि कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। अवैध तस्करी की शिकायतें वे कई बार पुलिस को दे चुके हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। उन्होंने सरकार व प्रशासन से अवैध तस्करों पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है।