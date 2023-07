Shimla: पर्यटकों के लिए खुशखबरी! आइस स्केटिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, अब साल भर उठा सकेंगे लुत्फ

Shimla राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में ऑल सीजन यानी साल भर स्केटिंग करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार से इसकी स्वीकृति आने के बाद पूरा साल यहां पर स्केटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। इससे पहले आइस स्केटिंग सिर्फ तीन ही महीने होती थी दिसम्बर से लेकर फरवरी तक ही इसका आनंद लोग ले पाते हैं।

आइस स्केटिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, अब साल भर उठा सकेंगे लुत्फ

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में ऑल सीजन यानी साल भर स्केटिंग करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है। सरकार से इसकी स्वीकृति आने के बाद पूरा साल यहां पर स्केटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए आइस स्केटिंग क्लब ने शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा के साथ भी एक बैठक की थी। सितंबर के अंत तक मिल सकती है मंजूरी बैठक में उन्होंने आइस स्केटिंग क्लब की कमेटी को ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले को सरकार के सामने उठाया जाएगा। आइस स्केटिंग क्लब के साथ शिमला शहरी विधायक की बैठक इसी साल मार्च के महीने में हुई थी। इसके बाद यह तय किया गया था कि सितंबर के अंत तक आइस स्केटिंग क्लब को इसकी मंजूरी मिल जाएगी। पूरे साल कर सकेंगे आइस स्केटिंग सितंबर तक इसे सरकार की मंजूरी मिल जाती है, तो सितंबर के महीने से पूरे साल लोग आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे पहले आइस स्केटिंग सिर्फ तीन ही महीने होती थी, दिसम्बर से लेकर फरवरी तक ही इसका आनंद लोग ले पाते हैं। आइस स्केटिंग क्लब ने अब ये तय किया है कि रिंक में सालभर आइस स्केटिंग होगी। सैलानियों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र रिंक के प्रशासन को और अधिक लाभ होगा। इसके साथ ही यहां पर पर्यटकों की संख्या भी ज्यादा होगी। गर्मियों के दौरान छुट्टियां मनाने के लिए अधिक संख्या में सैलानी शिमला घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में रिंक प्रबंधन को भी ये उम्मीद है कि पर्यटन सीजन के दौरान रिंक में ज्यादा संख्या में सैलानी आएंगे। आइस स्केटिंग क्लब के संगठन सचिव पंकज प्रभाकर का कहना है कि सितंबर महीने तक रिंक में पूरे साल आइस स्केटिंग चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सितंबर तक अगर सरकार की मंजूरी मिल जाती है, तो ही आइस स्केटिंग पूरे साल शुरु होगी।

