HRTC में 350 नई बसों की खरीद का स्वागत, तकनीकी कर्मचारी संगठन ने उठाई वर्कशॉप सुधारने की मांग
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 350 नई बसें खरीदने की योजना का परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन ने स्वागत किया है।
HighLights
एचआरटीसी 350 नई बसें खरीदने की योजना का स्वागत।
तकनीकी कर्मचारी संगठन ने रखरखाव व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
कर्मशालाओं में स्टाफ, स्पेयर पार्ट्स की कमी दूर करने पर जोर।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 350 नई बसें खरीदने और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रस्तावित योजना का परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन ने स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष पूर्ण शर्मा और प्रधान खेम चंद ने कहा कि नई बसों से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके साथ बसों के रखरखाव की व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है।
संगठन के अनुसार निगम की कई कर्मशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, टायर, बैटरी, लुब्रिकेंट और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बढ़ते बस बेड़े के अनुरूप तकनीकी मानव संसाधन और वर्कशॉप ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए।
संगठन ने 25 सितंबर को होने वाली बीओडी बैठक में क्षेत्रीय व केंद्रीय कर्मशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती, स्वीकृत पदों के पुनर्गठन और आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता पर निर्णय लेने की मांग की है। तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति, प्लेसमेंट और वेतन संबंधी लंबित मामलों के समाधान की मांग भी रखी गई है।
संगठन ने कहा कि बसों की खरीद के साथ उनके सुरक्षित और नियमित संचालन के लिए दीर्घकालीन तकनीकी नीति जरूरी है। नई बसों के रखरखाव में निगम की अपनी कर्मशालाओं और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए।