HPU BEd Entrance Result 2023: बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, एक सप्ताह में जारी होगी मेरिट लिस्ट : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला ने बीएड की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। एचपीयू और एसपीयू मंडी के अधीन बीएड कालेजों में प्रवेश के लिए पहली जुलाई को प्रवेश परीक्षा हुई थी। इसमें 20983 उम्मीदवार बैठे थे। अब अगले एक सप्ताह में मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। एचपीयू के शिक्षा विभाग, कालेज आफ एजुकेशन धर्मशाला सहित प्रदेश के 73 निजी बीएड कालेजों में आठ हजार सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। दोनों विश्वविद्यालयों के अधीन आए कालेजों की सीटों को भरने के लिए काउंसिलिंग एचपीयू करेगी या फिर एचपीयू व एसपीयू अपने-अपने कालेजों के लिए काउंसिलिंग करेंगी, इसको लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगले सप्ताह काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी करने से पहले एचपीयू इसको लेकर स्थिति साफ करेगी। बीटेक में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी एचपीयू के यूआइटी ने बीटेक कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें शामिल उम्मीदवारों को फीस जमा करवाने के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके बाद अगली मेरिट सूची 22 जुलाई को जारी की जाएगी।

