हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा 60 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, बच्चों को शिक्षा के लिए 8 लाख

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने अपने पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को 60 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सहित कई बैंकिंग और बीमा सुविधाएं मिलेंगी।



एमओयू के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत अधिकतम 60 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में पांच लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

बच्चों की शिक्षा के लिए भी आठ लाख रुपये कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी आठ लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। समझौते के तहत स्थायी और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में भी 60 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने का प्रविधान है। इससे दुर्घटना या दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।