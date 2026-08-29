हिमाचल सरकार अब ऑनलाइन वसूलेगी पानी का बिल, ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होगी व्यवस्था; दूरदराज के इलाकों में ही छूट

अनिल ठाकुर, शिमला। पानी के बिल काटने में अब मनमानी नहीं चलेगी। जलशक्ति विभाग ने मैनुअल यानी आफलाइन बिलिंग पर सख्ती करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बिलिंग अनिवार्य कर दी है। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन बिलिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इंटरनेट या तकनीकी सुविधा की गंभीर समस्या वाले दूरदराज क्षेत्रों में ही विशेष परिस्थिति में मैनुअल बिल काटने की अनुमति होगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।



प्रदेश में अभी सभी पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगे हैं, इसलिए कई उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर बिल जारी होते हैं। डिविजन स्तर पर मैनुअल बिलिंग से नए और बंद कनेक्शनों के साथ भुगतान के रिकार्ड में अंतर की आशंका रहती है। इससे पहले जमा की गई ऑनलाइन या एडवांस राशि की दोबारा वसूली का खतरा भी बना रहता है।

नकद भुगतान भी नहीं होगा स्वीकार अपरिहार्य स्थिति में मैनुअल बिल जारी करने से पहले कर्मचारी को ऑनलाइन और एडवांस भुगतान का रिकॉर्ड जांचना होगा। बिल पर वर्क एमआइएस का कंज्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा और एडवांस राशि को पहले ही समायोजित करना होगा। उच्च अधिकारी की मंजूरी के बिना नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

मैनुअल बिल जारी होने के बाद सिस्टम उपलब्ध होते ही उसी अवधि का आनलाइन बिल वर्क एमआइएस में तैयार करना होगा। दोनों बिलों में कंज्यूमर अकाउंट नंबर, बिलिंग अवधि, पानी की खपत और देय राशि का मिलान किया जाएगा। ऑफलाइन वसूली की राशि भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी।

दोहरी वसूली हुई तो एसडीओ जिम्मेदार सहायक अभियंता दोहरी वसूली रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि अधिशासी अभियंताओं को बिल, भुगतान और बकाया राशि का नियमित मिलान करना होगा। विसंगति मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक आपात स्थिति को छोड़कर आनलाइन बिलिंग से विचलन गंभीरता से लिया जाएगा।