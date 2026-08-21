शिक्षकों की जॉइनिंग पर सस्पेंस खत्म! बोर्ड से जुड़ाव का बहाना बनाकर नहीं रोक सकेंगे नियुक्ति

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लोक प्रशासन विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर चल रहे असमंजस पर शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अब केवल विद्यालय के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होने के आधार पर इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकेगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और संस्थान प्रमुखों को नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश राजकीय चयन आयोग, हमीरपुर की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद नियुक्त किए गए लोक प्रशासन के शिक्षक संबंधित योजना के तहत विधिवत नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति सरकारी विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी उपयोजना के तहत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड में विषय नहीं, इसलिए अन्य विद्यालयों में तैनाती विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन विषय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन शिक्षकों को अस्थायी रूप से उन सरकारी विद्यालयों में लगाया गया है, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। इन्हें गैर-मंजूर पदों के विरुद्ध 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।

नियुक्ति आदेश की जांच के बाद कार्यभार ग्रहण करवाना होगा शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के सभी विद्यालय प्रमुखों को इन निर्देशों से अवगत करवाएं। संबंधित शिक्षक के नियुक्ति आदेश और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उसे उसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाना होगा, जहां उसकी नियुक्ति की गई है।